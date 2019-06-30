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Путин, Лукашенко и Рахмон провели встречу в беседке

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  • 30.06.2019, 20:24
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Фото: belta.by

Встреча состоялась в Минске.

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с Александром Лукашенко в его резиденции в Минске. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как отмечает БелТА, встреча состоялась в резиденции Лукашенко «Заславль». Российский и белорусский правители расположились в беседке, которую подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Фото: belta.by
Фото: belta.by

Трехсторонний формат встречи Лукашенко анонсировал 28 июня на переговорах с Рахмоном в Минске. «Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза», — цитировало БелТА белорусского диктатора.


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