Макрон предложил трех кандидатов на пост главы Еврокомиссии 30.06.2019, 20:39

Лидеры 28 стран ЕC на саммите в Брюсселе 30 июня намерены согласовать кандидатов на пять ключевых постов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на компромисс с европейскими партнерами по выбору главы Еврокомиссии и предложил три кандидатуры, сообщает РБК со ссылкой на AFP.

Он назвал имена главного переговорщика ЕС по Brexit, французского консервативного политика Мишеля Барнье, первого заместителя председателя Еврокомиссии, нидерландского политика Франса Тиммерманса и еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестер из Дании.

Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе 30 июня намерены согласовать кандидатов на пять ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы Европейского Центробанка и председателя Европарламента.

На предыдущем саммите 20 июня лидерам государств — членов ЕС не удалось избрать нового главу Еврокомиссии.

Тогда Макрон выступал против кандидатуры замглавы немецкой партии «Христианско-социальный союз» Манфреда Вебера, которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Французский лидер, в свою очередь, поддерживал кандидата от либерального альянса ALDE Маргрет Вестагер. Le Monde и Bloomberg писали, что Меркель готова пойти на уступки Макрону, если Вебер возглавит Европейский центральный банк.

В настоящий момент пост председателя Еврокомиссии занимает Жан-Клод Юнкер. Его полномочия истекают в октябре этого года.