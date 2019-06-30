Наводнения в Сибири: под водой уже неделю находятся несколько городов 4 30.06.2019, 20:56

3,157

30 июня 2019 года. Затоплены город в Иркутской области. Фото – «Иркутск сегодня» / ТАСС / Forum

МЧС РФ объявило набор добровольцев для ликвидации последствий наводнения.

Погибли, по официальным данным, пять человек, еще двоих считают пропавшими без вести. Более тысячи человек эвакуированы. По информации Министерства здравоохранения региона, в связи со стихией госпитализированы 130 человек. Всего за медицинской помощью обратились более 600 человек, передает svoboda.org.

В результате наводнения, которое продолжается в Иркутской области уже неделю, затопленными оказались более 4 тысяч жилых домов. В городе Тулун с населением в 41 тысячу человек, где река Ия вышла из берегов и прорвала дамбу, подтоплены 900 домов. За последние сутки из частных домов в Тулуне эвакуированы более 100 животных. Погибнуть здесь могло около 600 голов скота.

Всего от стихии пострадали более 50 населенных пунктов. В нескольких районах наводнение подтопило водозаборы, которые обеспечивали города питьевой водой. На затопленной территории находится кладбище, скотомогильники и очистные сооружения, поэтому существует риск распространения инфекций.

Власти организуют доставку питьевой воды.

30 июня 2019 года. Жители затопленного города Тулун в Иркутской области. Фото – Nikolai Polyskalov-Shinkarenko / ТАСС / Forum

Почти 30 тысяч человек в зоне бедствия остаются без электричества.

Министерства по чрезвычайным ситуациям объявило набор добровольцев для ликвидации последствий наводнения. Приглашают людей с разным опытом и хорошо экипированных.

В ночь на воскресенье Владимир Путин на пути из Японии, где прошел саммит Большой двадцатки, посетил Иркутскую область и провел совещание в связи с наводнением.

Некоторые российские СМИ со ссылкой на сообщение ТАСС утром в воскресенье сообщили, что после визита Путина уровень воды в Тулуне стал снижаться.

30 июня 2019 года. Затопленные территории Иркутской области. Фото – «Иркутск сегодня» / ТАСС / Forum

24 июня в Иркутской области начались проливные дожди, после чего начал стремительно расти уровень воды в реках Уда, Ангара, Большая Белая, Ия, Ока, Бирюса и Иркут. В среду утром затопленными оказались сотни километров, а реки в некоторых местах стали на три метра выше критической отметки. Местные жители говорят, что наводнения такой силы здесь не было несколько десятков лет.

Во всей Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.