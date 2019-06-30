Гриценко дал совет Зеленскому 3 30.06.2019, 21:10

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Лидер «Гражданской позиции» рекомендует президенту Украины созвать внеочередное заседание Рады для кадровых вопросов.

В условиях войны Зеленский должен прежде всего созвать внеочередное заседание Рады для кадровых вопросов. Нужно решить вопрос с генеральным прокурором, министром обороны, министром иностранных дел и председателем СБУ.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в программе "Субботнее интервью", передает obozrevatel.com.

"Сейчас Зеленскому нельзя сбавлять темп. Я бы ему советовал инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады. Нужно решить кадровые вопросы. Не может страна в состоянии войны, не может ни теоретически, ни практически, оставаться без двух ключевых министров – обороны и иностранных дел. Это армия, безопасность, дипломатия. это солидарная санкционная позиция и давление на Путина ", – отметил Гриценко.