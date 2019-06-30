Как Джордж Вашингтон заметил военный гений Тадеуша Костюшко 1 30.06.2019, 21:19

На американский континент наш национальный герой отправился в 1776 году.

Генерал Тадеуш Костюшко… Этот незаурядный человек является, пожалуй, самым известным белорусом. Он считается национальным героем-освободителем жители сразу пяти стран, в том числе США, Франции, Польши, Литвы и, конечно, самой Беларуси. Тадеуш Костюшко являлся организатором восстания в на территории Великого княжества Литовского (на землях современной Беларуси) и Польше, которые в те годы входили в состав Речи Посполитой, участвовал в войне за независимость США. Сегодня в этих странах он считается национальным героем, пишет «Литвин».

На предложение Наполеона стать предводителем польского восстания, а в дальнейшем правителем герцогства Варшавского, Тадеуш ответил отказом. Для Франции и Америки он стал настоящим олицетворением честности, несгибаемой воли и мужества. Эти две страны сделали даже его своим почетным гражданином.

Благодарная Америка -- литвину Костюшко

На американский континент Костюшко отправился в 1776 году, узнав о начавшейся там войне за независимость. Идеи колонистов, боровшихся за собственную свободу, как нельзя лучше отвечали его собственным устремлениям. Тадеуш занялся там разработкой укреплений и строительством форта в Вест-Лойнте. В дальнейшем, в 1783 году, Конгресс признал его заслуги и дал ему звания полковника Континентальной армии, а затем и бригадного генерала.

Первоначально Костюшко занялся укреплением города Филадельфии, где расположился съезд депутатов колонистов – Континентальный конгресс. Благодаря своим знаниям и способностям он тут же был переведен в военное министерство главным инженером.

Второе достижение Костюшко – разработка в 1776 году мощных оборонных укреплений в форте Билингспорт, в порту, а также на мысе Биллинг. После перехода в Северную армию под командование генерал-майора Гейтса Тадеуш смог спасти отступающих от форта Тикондерога американских солдат. Он дал им задание создавать на пути препятствия из разрушенных мостов и дамб, благодаря чему они смогли успешно переправиться через реку и уйти от противника.

Кавалерия колонистов, воевавших с армией Британии, была серьезной военной силой, подготовленной генералом Костюшко

Для защиты армии перед сражением под Саратогой Костюшко, тщательно обследуя территорию, используя естественные преграды, смог в короткое время возвести неприступные с любой стороны укрепления. Именно благодаря его инженерным изысканиям американская армия смогла не только выстоять под натиском противника, но и разбить врага.

Заслуги Костюшко признал не только Гейтс, но и сам генерал Джордж Вашингтон, который в то время был главнокомандующим Континентальной армии. По его словам, военный гений молодого инженера-литвина принес армии победу не только под Саратогой, но и в итоге и самой войне за независимость.

В 1778 году Тадеуш отправляется в форт Вест-Пойнт. Для его укрепления он не стал выстраивать привычные в то время фортификационные сооружения, а расставил небольшие форты и редуты на холмах. Основной форт располагался на склоне самого большого холма. Под ним были расставлены батареи. Реку Костюшко загородил мощной цепью с якорями.

Немало пользы принес Тадеуш и в Южной армии, куда он отправился по приказу генерала Вашингтона. В конце войны он командует разведкой и кавалерией.

Бой колонистов Америки с английскими "красными мундирами"

В 1783 году Костюшко получил почетное звание бригадного генерала. В это же время Вашингтон преподносит ему два пистолета, именной перстень, а также шпагу, на которой начертано: «Америка и Вашингтон другу Костюшко». Инженер-литвин также получает самую престижную награду – почетный орден Цинцинната, символ доблести и служения общественному долгу. Тадеуш становится гражданином США, получает в этой стране пожизненную пенсию, а также 200 га земельного надела.

Однако Костюшко не может жить без родины и в 1784 году возвращается в Речь Посполитую. Участвуя в войне против России, он получает уже в Польше звание генерал-лейтенанта. Борясь против русской оккупации, дальнейшем он становится в Кракове руководителем восстания. Похоронен знаменитый герой был в 1817 году на родине в склепе церкви Золотурна. Сегодня в его родовом поместье находится музей.