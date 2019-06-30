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Что в Беларуси изменится в июле

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  • 30.06.2019, 21:40
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Нововведения, которые ожидают белорусов уже завтра.

Проезд в городских автобусах для школьников станет платным, подорожает сотовая связь, военным увеличат пенсии, в вузах начнется вступительная кампания. Какие еще новшества принесет второй месяц лета жителям нашей страны?

Придут потяжелевшие жировки

С 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на тепловую энергию – отопление и обогрев воды, и в июле жители страны получат жировки с новыми ценами. Тарифы выросли с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги остался на прежнем уровне – 88,99 рубля за 1 Гкал., пишет intex-press.by.

Школьникам надо будет платить за проезд

С 1 июля и до конца лета для проезда в городском общественном транспорте ученикам придется покупать талоны или проездные. Согласно решению Брестского областного Совета депутатов «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся» право на бесплатный проезд им предоставляется на период с 1 сентября по 30 июня.

Увеличат пенсии военным

С 1 июля в Беларуси произведут перерасчет размеров пенсий военным пенсионерам. Выплаты увеличатся примерно на 5,5%.

Подорожает сотовая связь

С 1 июля 2019 года мобильный оператор МТС повысит цены на свои тарифные планы на 4,3%. Подорожание объясняют развитием инфраструктуры для повышения качества услуг. Повышение стоимости услуг проанонсировал также оператор velcom | A1. Увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

Закончится ЦТ и начнется вступительная кампания

Централизованное тестирование закончится 1 июля – в этот день абитуриенты сдадут тесты по всемирной истории. С 10 июля начнется выдача сертификатов по ЦТ, а с 12 июля белорусские вузы начнут принимать документы от абитуриентов.

Подорожают сигареты

С 1 июля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Подорожает отдельная продукция Гродненской табачной фабрики «Неман», компании «Табак-Инвест», а также некоторые сигареты, ввозимые в страну «Беларусьторгом». Рост цен составит 1–10 копеек.


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