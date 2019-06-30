Вслед за Украиной ПАСЕ может покинуть Эстония 4 30.06.2019, 21:47

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Парламентарии Эстонии предложили отозвать делегацию из ПАСЕ.

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал провести голосование за отзыв делегации из ПАСЕ. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-релиз EKRE.

Партия отметила, что права России в ПАСЕ восстановили, несмотря на то, что Кремль «игнорирует все резолюции» Ассамблеи в отношении Крыма и Украины и продолжает «нарушать международное право».

В EKRE подчеркнули, что сложившаяся ситуация указывает на неспособность Совета Европы оказать поддержку своим странам-участницам в случае военной агрессии.

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить свое участие в организации, которая утратила моральный авторитет», — говорится в заявлении. Парламентарии добавили, что вопрос о продолжении участия страны в ПАСЕ должно принимать не только эстонское правительство, но и депутаты парламента.

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.