«Меньше игр, парадов и других дурных трат, и хватит денег на все» 7 30.06.2019, 22:25

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Байнет отреагировал на пересмотр взносов в ФСЗН.

Власти намерены заняться назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. Так, в сентябре на заседании общественно-консультативного совета при ведомстве намерены обсудить проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты, сообщается на сайте Минтруда.

— За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце прошлого года Александр Лукашенко на обсуждении проекта указа «О государственном социальном страховании».

Зампредседатель КГК Александр Курлыпо предлагает обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в ФСЗН. Ранее в Госконтроле отмечали, что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам.

Так, взносы по пенсионному страхованию не начисляют на часть дохода высокооплачиваемых работников резиденты ПВТ, индустриального парка «Великий камень» — на часть дохода, превышающую ее однократный размер.

Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, — пересмотр страховых взносов. В Минфине ранее говорили о варианте снизить нагрузку по взносам в ФСЗН для предприятий, а для работников — повысить. Этот вариант также обсуждался на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского.

Однако в Минтруда в июне заявили, что «предложения по данному вопросу пока не выработаны». Никакой конкретики по этому вопросу в ведомстве не предоставили.

Судя по отзывам на форумах, инициатива властей не вызвала большого энтузиазма среди рядовых белорусов. Предлагаем краткий обзор мнений на дискуссионной площадке talks.by и в комментариях Charter97.org:

«Не успокоятся кровопийцы, пока не отменят пенсию совсем. Для себя только оставят».

«Будут еще больше грабить!».

«Обрезать чиновникам пенсии до размера социальных и всем остальным нормальным пенсионерам хватит».

«Меньше игр, парадов и других дурных трат и хватит на все денег. Зачем в ФСЗН драть 34 %, можно и снизить нагрузку».

«Полстраны силовиков, которые здоровые уходят в 45 лет получать нехилую по меркам остальных пенсию. И даже не пенсия это, а взятка от власти за то, что закрывают глаза на их преступления и беззаконие».

«А где гарантия что, доживешь до 63 лет? Понятно, зачем нужен тунеядский декрет – чтобы заставить людей работать и платить в этот фонд».

«Вместо голодных игр закрыли бы дыру в ФСЗН. Сегодня доиграют и забудут, а дыра останется на годы».

«Ага, он будет тратить налево и направо, а вы деньги где-нибудь ищите»

«При чем тут пенсии? Мужчина в среднем живёт 3-5 лет на пенсии, а выплачивает в фонд в среднем денег на 35-40 лет пенсионного обеспечения. Где наши деньги, Зин?»