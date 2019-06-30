Фотофакт: Испанский городок устроил традиционную «винную битву» 30.06.2019, 22:15

Вылили 70 тысяч литров вина.

В испанском городе Аро, расположенном в винодельческом регионе Риоха, в субботу состоялась традиционная винная битва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Организаторы говорят - цель битвы заключается в том, чтобы "покрыть своего соседа вином так быстро и полностью, как это возможно".

Участники поливали друг друга вином до тех пор, пока не закончились 70 тысяч литров бесплатного вина, выделенного для праздника.

Среди правил для участников: они должны быть в белых одеждах с красным поясом, они могут использовать наполненные вином водные пистолеты, садовые опрыскиватели или ведра, а также ни в коем случае во время битвы они не должны прекратиться смеяться и петь.

Мероприятие проводится в честь Святого Петра и винодельческого региона. Праздник заканчивается большим обедом. Фестиваль привлекает в основном молодых посетителей - даже из Австралии.