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IKEA, Starbucks и их друзья: бренды, которые думали, но так и не пришли в Беларусь

  • 30.06.2019, 22:02

Белорусский рынок не привлекает иностранных инвесторов.

Некоторые мировые бренды по разным причинам до сих пор не появились в Беларуси. Какие-то обещали сами, про других ходили слухи, — но все еще ничего не произошло. The Village Беларусь припомнил, про чей приход на наш рынок ходили разговорчики.

За последнее время в Беларуси появились New Yorker, Koton, Rederved, Zara, Jysk, а ведь когда-то и в Burger King поверить не могли. Осенью откроются первые магазина H&M — дождались. А что еще из обещанного и муссируемого приходится ждать?

Starbucks: всем кофе

Один из самых обсуждаемых возможных приходов инобизнеса в Беларусь — это кофе в зеленых стаканчиках из Сиэттла, штат Вашингтон, США. Бренд Starbucks популярен во всем мире, но в Беларуси, где даже нет продовольственных магазинов международных сетей (за крошечным исключением), «звездный доллар» так и не появился.

В 2004 году в нашей стране зарегистрировали бренд Starbucks/Старбакс и знаменитый логотип (заявку, кстати, подали еще в 2001–м); в 2012 году во «ВКонтакте» появилась страница «Кофе Starbucks Belarus» с сообщением «Настоящий кофе Starbucks приходит в МИНСК!!!»; в августе 2017 года в Беларуси зарегистрировали ООО «Старбакс Коффи»; в 2018–м пошли слухи, что Starbucks вот-вот откроется то ли на Немиге, то ли в Dana Mall… Но из офиса компании на запросы регулярно приходили ответы: мы не комментируем слухи, планов открытия в Беларуси у нас нет. Но точно известно, что московские сотрудники бренда приезжали в Минск и обсуждали возможные площадки. А еще в инстаграме появился некий starbucksshop.by, где можно купить кружки и кофе в зернах с символикой компании.

IKEA: есть идея — пока только идея, никакой «Икеи»

IKEA в Беларуси — это такой национальный парадокс: в стране несколько заводов занимаются изготовлением мебели для «Икеи», но в самой Беларуси она официально не продается, а только идет на экспорт. Еще в 1999 году в поселке Фариново под Полоцком собирались обустроить деревообрабатывающую фабрику для Swedwood Group — дочернего подразделения IKEA — и даже зарегистрировали предприятие Swedwood Polotzk. Но потом концерн «Беллесбумпром» начал противиться проекту (мол, шведы получат дешевое сырье и налоговые льготы и оставят не у дел беларуские же мебельные фабрики). Так что собственного производства у IKEA в Беларуси не появилось.

Но зато в разное время товары для «Икеи» собирались делать, делали и делают на фабриках «Минский мебельный центр» в Молодечно, «ФанДОК» в Бобруйске, VMG Industry, «Ольса», «Мебелайн» и «Моготекс» в Могилеве, «Синявская фабрика мебели» под Клецком. Мебель и текстиль IKEA едут из Беларуси за границу, чтобы потом частично вернуться в Синеокую из Литвы и Польши.

Крылья: не съели и не полетели

McDonald’s, Burger King, KFC, Texas Chicken, Hesburger, Carl’s Junior, — компания иностранных бургерных в Минске подобралась тесная и, как показывает практика, более-менее успешно вклиниваться в нее могут лишь продавцы пиццы и шаурмы. Ах да, еще вот на днях Black Star Burger от Тимати открылся, но тут про успех говорить слишком рано.

Два года назад, в июне 2017–го, появилась информация, что вот-вот в Беларуси откроются точки крупной украинской сети фастфуда «Крила» («Крылья»). Гендиректор сети Алексей Попов говорил, что договор на франчайзинг находится на стадии подписания и что в Беларуси обсуждается открытие 20 ресторанов, причем первые должны были появиться уже в том же 2017–м.

А что сейчас? На сайте сети в разделе «Франшиза» написано: «На території Республіки Білорусь мережа "Крила" представлена як "Wings". Сайт, що діє на території Республіки Білорусь wings.by». Но сайт не работает, и ни одной точки ни «Крыльев», ни Wings в Беларуси не появилось. Так что сеть со слоганом «з'їли-полетіли» пока что остается лишь на украинском рынке (всего 35 точек).

Karl Lagerfeld: нет у нас такой улицы

Летом 2017 года крупный российский ритейлер BNS Group получил эксклюзивные права на развитие бренда Karl Lagerfeld в России, Казахстане и Беларуси. Первый магазин марки должен был появиться весной 2018–го в московском торговом центре «Метрополис». И он действительно открылся в условленное время в условленном месте.

А вот в Беларуси монобрендовый магазин не появился — говорили, что с торговыми улицами типа street retail у нас все плохо, — открылся лишь мультибрендовый магазин Studio 23, где, среди прочего, есть и вещички от Karl Lagerfeld. Сам кутюрье умер в начале 2019–го.

Hooters: было бы горячо

Это то, что называют словом «бресторан» (от слов breasts — «грудь» и restaurant — сами знаете что) или, в русском сленге, «сиськафе»: грудастые официантки ходят в коротеньких шортиках и очень открытых топиках. Еще осенью 2015–го самая известная сеть таких заведений — американская Hooters (это именно они и придумали концепцию) — заинтересовалась выходом на белорусский рынок.

Покупатель франшизы должен был открыть сразу три ресторана в городе с населением от 100 тысяч человек. Но то ли ни у кого не нашлось 2,5 миллиона долларов на открытие и 1,5 миллиона оборотных средств, то ли потенциальные рестораторы испугались истории с минским баром Miami (это там официантки в белье разносили коктейли аж три недели, пока санитарные службы не запретили), — но никакого «Хутерса» в Минске нет. Ну, разве что иногда на дискотеках включают американскую рок-группу The Hooters, известную песней Johnny B. А вот в Москве спортбар Hooters работает. И, надо сказать, форма работниц там очень далека от обнаженки.

Subway: импортозамещенный бутербродец

Немало слухов было и про сеть кафе с сэндвичами Subway. Осенью 2015 года блогер Денис Блищ заявил, что «Subway планирует открыть в Минске две точки», а другой блогер Павел Крамарь оспорил это утверждение и сказал, что Блищ все попутал. Тем более что в марте того же года специалист по развитию компании говорила, что «вопрос развития сети Subway в Беларуси не рассматривается».

Зато практически в то же время в Минске появилась первая точка сети бутербродных «Sub’s» — и многие обвиняли ее в копировании стиля у Subway. Представители «Саб’са», понятное дело, от плагиата открещивались. Со временем сеть разрослась до четырех точек, но через два года после запуска закрылась.

…и вся королевская рать

Кроме вышеперечисленных брендов и сетей, слухи разной степени упорности ходили про британскую сеть фастфуда Southern Fried Chicken, американскую сеть пиццерий Pizza Hut и американскую же пончишную Dunkin Donuts.


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