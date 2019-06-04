Помпео: Россия должна ответить за сбитый над Донбассом Boeing MH17 4.06.2019, 7:35

Майк Помпео

Фото: Reuters

США продолжат давление на РФ в этом вопросе.

США продолжат добиваться привлечения РФ к ответственности за сбитый гражданский самолет Малазийских авиалиний MH17 в небе над оккупированным Донбассом. Об этом заявил в Нидерландах госсекретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ.

"Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - заявил он.

Помпео подчеркнул, что Россия должна была бы продемонстрировать готовность взаимодействовать.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", - резюмировал госсекретарь США.

31 мая премьер-министр Малайзии заявил, что хотел бы видеть более убедительные доказательства вины России. Нидерланды потребовали объяснений.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".