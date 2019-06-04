Лукашенко уволил двух судей из-за «проступков»
- 4.06.2019, 7:46
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Диктатор подписал указ.
Лукашенко уволил двух судей в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе. Это следует из указа № 209 от 31 мая 2019 года, сообщает tut.by.
Татьяна Черкас отстранена от должности председателя и судьи суда Партизанского района Минска. Александр Шилин лишился поста председателя суда Свислочского района Гродненской области.
В 2011 году Черкас (на тот момент судья суда Фрунзенского района Минска) попала в список лиц, которым был запрещен въезд на территорию Евросоюза. Она пострадала из-за приговоров оппозиционным активистам.
По словам председателя Верховного суда Валентина Сукало, в 2018 году 46 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть — лишились своих должностей, а один судья был привлечен к уголовной ответственности.