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Святослав Вакарчук: Мы будем предлагать более решительные реформы, чем Зеленский

  • 4.06.2019, 7:52
Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» рассказал о будущей стратегии в Верховной Раде Украины.

Партия «Голос» будет поддерживать реформы предлагаемые президентом Владимиром Зеленским после выборов в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом лидер политсилы Святослав Вакарчук заявил в эфире Свободы слова на ICTV, сообщает liga.net.

«Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему, или заставлять его выполнить свои обещания», - заявил Вакарчук.

Он сказал, что все решения президента нужно «контролировать, усиливать и помогать там, где нужно».

«Относительно коалиции - давайте придем в парламент и тогда будем об этом думать», - добавил он.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией «Голос» в выборах в парламент и изменить старую политику. Музыку лидер группы «Океан Эльзы» бросать не планирует.


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