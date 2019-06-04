Святослав Вакарчук: Мы будем предлагать более решительные реформы, чем Зеленский 4.06.2019, 7:52

Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» рассказал о будущей стратегии в Верховной Раде Украины.

Партия «Голос» будет поддерживать реформы предлагаемые президентом Владимиром Зеленским после выборов в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом лидер политсилы Святослав Вакарчук заявил в эфире Свободы слова на ICTV, сообщает liga.net.

«Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему, или заставлять его выполнить свои обещания», - заявил Вакарчук.

Он сказал, что все решения президента нужно «контролировать, усиливать и помогать там, где нужно».

«Относительно коалиции - давайте придем в парламент и тогда будем об этом думать», - добавил он.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией «Голос» в выборах в парламент и изменить старую политику. Музыку лидер группы «Океан Эльзы» бросать не планирует.