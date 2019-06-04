Россия отправляет в Беларусь более 300 солдат, «Искандеры» и авиацию 4.06.2019, 7:55

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Российский контингент будет участвовать в параде 3 июля.

Более 300 российских военнослужащих примут участие в военном параде 3 июля в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В пешем парадном расчете пройдут торжественным маршем военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа России.

Также будет задействована новейшая боевая техника ЗВО — в составе механизированной колонны пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.

«В воздушном строю над столицей Беларуси продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и сверхманевренных Су-34», — говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащие, экипажи и боевые расчеты приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации.