Россия отправляет в Беларусь более 300 солдат, «Искандеры» и авиацию
- 4.06.2019, 7:55
- 1,003
Российский контингент будет участвовать в параде 3 июля.
Более 300 российских военнослужащих примут участие в военном параде 3 июля в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В пешем парадном расчете пройдут торжественным маршем военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа России.
Также будет задействована новейшая боевая техника ЗВО — в составе механизированной колонны пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.
«В воздушном строю над столицей Беларуси продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и сверхманевренных Су-34», — говорится в сообщении.
В настоящее время военнослужащие, экипажи и боевые расчеты приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации.