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В Польше оппозиционеров времен ПНР наградили Крестами свободы и солидарности

  • 4.06.2019, 8:02
Директор Института национальной памяти Ярослав Шарек
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Награды вручены за свой вклад в восстановление Польшей полного суверенитета.

Президент Польши Анджей Дуда наградил 31 человека Крестом свободы и солидарности. Их получили активисты антикоммунистической оппозиции, которые, по оценке Института национальной памяти (INP), внесли свой вклад в восстановление Польшей полного суверенитета, сообщает «Радио Польша».

Кресты свободы и солидарности были вручены от имени президента директором Института национальной памяти Ярославом Шареком. «Ваша борьба вдохновляла нас», - сказал он.

Среди награжденных: вице-спикер Сейма Рышард Терлецкий, капеллан «Солидарности» священник Станислав Малковский и журналист и публицист Петр Семка.

Кресты свободы и солидарности были вручены накануне 30-летия первых свободных выборов в Сенат.

Пять человек были награждены Крестом свободы и солидарности посмертно, в частности, бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский и убитый Службой безопасности Польской Народной Республики оппозиционер Станислав Пыяс.

Крест свободы и солидарности впервые был вручен в 2011 году. С того момента награду получили более пяти тысяч человек.


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