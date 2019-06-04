Трамп в Британии: вечная дружба и новое торговое соглашение 4.06.2019, 8:19

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Первый день его визита президента США завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце.

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжает первый государственный визит в Британию. Первый день его визита завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце, сообщает ВВС.

Американский президент высоко оценил «вечную дружбу» между Великобританией и США, а королева Елизавета II сказала, что страны празднуют альянс, который обеспечивал «безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий».

Трамп на банкете говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву «великой, великой женщиной».

Банкет в Букингемском дворце в честь президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства.

Банкет начался с приветственных речей.

Королева Елизавета II в своей речи говорила о Второй мировой войне и сотрудничестве между двумя странами. Визит Трампа приходится на 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, и президент США примет участие в торжестве по этому случаю во время визита.

«Британия, Соединенные Штаты и другие союзники сообща работали над системой международных институтов, чтобы ужасы конфликта никогда не повторились. Мир поменялся, но мы помним об изначальной цели этих структур: они позволяют странам работать вместе, чтобы защитить мир, которого мы с таким трудом добились», — сказала королева в своей речи.

Президент Трамп тоже вспомнил события 1940-х годов в Европе, но несколько в другом ключе.

«Военная машина нацистов сбросила на эту страну, и прямо на этот великолепный город, тысячи бомб. Один Букингемский дворец бомбили 16 раз. И в это темное время эти люди показали миру, что значит быть британцем. Они расчистили улицы, вывесили в разбитых окнах «Юнион Джек» [британский флаг] и продолжили борьбу до победного конца. Им была нужна только победа», — сказал президент США.

Банкет в Букингемском дворце в честь президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

«Мы сохраняем приверженность ценностям, которые будут объединять нас еще долго: свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона», — добавил президент Трамп.

Зачем приехал Трамп?

В заявлении Белого дома, выпущенном вскоре после речи Трампа на банкете, говорится, что одна из целей его визита — развитие торговых связей с Британией с помощью заключения с ней торгового соглашения.

«Соединенное Королевство — один из крупнейших рынков для американского экспорта и один из основных поставщиков товаров в США», — говорится в заявлении.

Банкет в Букингемском дворце в честь президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

«В феврале президент Трамп обозначил цель — заключить амбициозное торговое соглашение с Британией после того, как она покинет Евросоюз. Будучи двумя из пяти крупнейших мировых экономик, США и Британия получат возможность извлечь большую прибыль из расширенного торгового и экономического сотрудничества», — говорится в заявлении Белого дома.

Как проходит визит

Первый государственный визит Трампа в Британию начался в понедельник. Ранее он уже был гостем Соединенного Королевства в качестве президента, но прошлый визит был не столь высокого статуса.

Помимо Елизаветы II, семья Трамп в понедельник, 3 июня, встретилась с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуолльской (с этой четой супруги Трампы попили чаю в их резиденции, Кларенс-хаусе), с принцем Уильямом и Кейт, герцогиней Кембриджской, а также с принцем Гарри.

Банкет в Букингемском дворце в честь президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

На второй день визита, 4 июня, Дональд Трамп по плану встретится на Даунинг-стрит с уходящим премьер-министром Терезой Мэй, а 5 июня они отправятся на южный берег Англии, в Портсмут, где вместе с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, другими мировыми лидерами и 300 ветеранами Второй мировой войны примут участие в церемониях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.