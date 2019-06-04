Леонид Заико: Люди во власти незатейливые 4.06.2019, 8:22

Леонид Заико

Экономист иронически воспринял возвращение Семашко в статус вице-премьера.

30 мая Лукашенко наделил посла в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера. 2 июня в Минск прилетел новый посол РФ Дмитрий Мезенцев.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY прокомментировал эти события.

«Посол – это человек богобоязненный, абсолютно зависимый. На него стучат все: дипломаты, резиденты разведки, медийщики, поэтому он должен вести себя как хороший парень. Мезенцев – обычный номенклатурщик, ничего особенного он здесь делать не будет», – считает Заико.

По поводу присвоения нового статуса Владимиру Семашко экономист отметил, что таким образом Минск хочет добиться, чтобы в Москве к послу относились с большим вниманием и уважением.

«Наши чиновники и министры в Москве сидят в приемных часами, ожидая приглашения коллег. Их вообще не воспринимают – вот опять приехали просители из маленькой страны. Но так и есть на самом деле», – сказал Заико.

По его мнению, «суета» с переназначением конкретных результатов для белорусской стороны она вряд ли принесет.

«Семашко – не новый и не молодой уже человек. Если бы его назначили представителем в пенсионный фонд России, я бы еще задумался, какой будет результат. А так что толку? Все равно он остается представителем страны, у которой 40 миллиардов долларов внешнего долга», – полагает руководитель аналитического центра «Стратегия».

«Интеграцию определяют наличие научно-технического сотрудничества и современных совместных предприятий. А поскольку люди во власти не затейливые, то они думают, что обмен товарами – это и есть интеграция. Но товарами обменивались еще в XIV веке. А кто из наших вузов обменивается студентами? Никто. Какие есть мощные совместные предприятия с современными технологиями? Никаких», – отметил экономист.