Саакашвили – Путину: Готовьте свой кабинет для Галустяна 2 4.06.2019, 8:42

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Экс-президент Грузии считает, время правителя РФ заканчивается.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал блиц-интервью для YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона, в котором рассказал, как его встретили по прилету в Украину, каким образом победа Владимира Зеленского на президентских выборах отразится на жителях России и почему российский комик Михаил Галустян сменит Владимира Путина на посту президента РФ. Издание "Гордон" публикует полный текст интервью Саакашвили.

– Дорогие друзья, мы сидим с великим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В Киеве. Ему вернули украинское гражданство, слава богу. Которое незаконно отняли. Человек вернулся в Украину, домой. Как настроение?

– Настроение потрясающее. Меня из Варшавы почему-то сопровождали все российские телеканалы. Но они сели в бизнес-класс. Они решили, что я "бизнесом" буду лететь. У них были заготовлены галстуки, чтобы мне вручить…

– Пожевать (смеется).

– Да-да. Я предлагал им намазать на галстук "Новичок" и отправить Владимиру Владимировичу (смеются). В общем, неприятная аура – всю дорогу так лететь. Польские стюардессы встали между нами, [в самолете] опустили шторы, чтобы [сотрудники российских телеканалов] не прорвались в эконом-класс. Пассажиры уже взбунтовались: мол, уберите этих наглецов! А когда мы прилетели – совсем другая атмосфера. Их пограничники сразу остановили у трапа. То есть они просто прокатились со мной туда и обратно. Они же тут невъездные – пропагандистская машина, это понятно. И вот мы выходим, очень много людей. Первый стоите вы…

– Это хороший знак (улыбается).

– И Алеся [Бацман]. Я реально вам благодарен. Знаю, что вы популярны в Украине, но и в Грузии – мегапопулярны. Кстати, в Польше меня трижды останавливали прохожие – один во Вроцлаве и двое в Варшаве – с вопросом: "Вы когда к нами приезжаете?" Я отвечаю: "Ну, наверное, скоро". А они такие: "Вас же Гордон уже пригласил (смеются)!" И это три разных человека. То есть Гордон пригласил – значит, все. Не знаю, как вы с Алесей так героически прошли, ведь [в аэропорту] началась реальная давка. Вокруг вас люди как-то расступались, а вот мою 23-летнюю помощницу чуть не убили. Было очень много людей, и она потеряла сознание. Но эмоции, конечно, переполняют. Это что-то с чем-то.

– Вы счастливы, что прилетели в Украину?

– Однозначно. Моя семья строит маленький домик. Ну что там, по кирпичику один этаж собирать? Так вот закончили его в день моего прилета (смеются). А у меня все вещи там остались. Сегодня я прошелся по Андреевскому спуску, посмотрел, что там меняется. Я жил рядом, на Житомирской. То есть это реально ощущение дома. И что мне понравилось – люди поменялись. По сравнению с тем, какими они были пару лет назад. Они были очень грустные, злые и затюканные.

– Президент был грустный и злой, а теперь – веселый. И стало веселее (улыбается).

– Вот-вот. Для меня это был такой сюрприз, что вокруг напряженность. А сейчас приехал – Киев стал самим собой.

– То есть вы счастливы?

– Я мегасчастлив. И вам очень благодарен.

– А [экс-президент Украины Петр] Порошенко счастлив, что вы вернулись, как думаете?

– Не знаю, я об этом никогда не думал, правда. Ну какая разница? Мы должны забыть про них как можно быстрее. Может, про них не забудет какой-то прокурор или глава СБУ. Но мы точно должны забыть.

– Как думаете, [президент РФ Владимир] Путин следит за вами по старой памяти?

– Ну, можно судить по тому, что мое возвращение в прямом эфире освещали все российские телеканалы. И вы правильно подметили, что он не может без меня жить. Он же всем рассказывает: мол, вы что, хотите, чтобы у нас тут тоже Саакашвили бегал? Причем я у него везде бегаю по крышам – и в Сибири, и в Петербурге, и в Москве. По-моему, он меня размножил (смеются). Что-то у человека есть. Какая-то обсессия. Я не знаю, что это.

– Вы без галстука.

– Да.

– Вы его хоть раз еще наденете или нет? Есть риск, что вы опять будете его жевать?

– Нет, я его уже давно съел (смеются). На самом деле после того, как у меня отпали официальные функции, я галстук вообще не надеваю. Мне все делают замечания: мол, как можно в кроссовках ходить на серьезные мероприятия? Вокруг все в серьезных костюмах, а я в кроссовках и розовой рубашке нараспашку. Это кого-то шокирует, да.

– Когда вы в последний раз виделись с Путиным? Сколько лет прошло?

– Я видел его на разных саммитах, когда еще был президентом. Он со мной уже не разговаривал. На одном из саммитов в конце моего президентства южнокорейцы пошутили – начали нас вместе фотографировать, и я видел телодвижения Путина [как он пытался отодвинуться от меня].

– Ну сколько лет прошло?

– Это было в 2013-м. Шесть лет. А он до сих пор обо мне не забыл.

– Вот вас сейчас смотрят миллионы людей. И наверняка посмотрит Владимир Владимирович. У вас есть возможность напрямую обратиться к Путину. Что вы ему скажете?

– Я думаю, время Путина заканчивается. Скоро в России президентом выберут какого-нибудь [российского комика Михаила] Галустяна (улыбается). Или какого-нибудь другого КВНщика. Правда, такого талантливого, как [президент Украины Владимир] Зеленский, там нет.

– Но Галустян хорош?

– Говорят, хорош. Я не специалист по российским камеди-шоу. Ну, вот выберут Галустяна – и он поменяет политику товарища Путина. Зеленский создал такой прецедент, что россияне просто не могут не воспрянуть духом. Ведь у них тоже появляется перспектива. Готовьте кабинет для Галустяна. Это следующий президент России.

– Я хочу обратиться ко всем президентам, которые нас смотрят. Смотрите, великий реформатор (указывает на Саакашвили), который заработал себе на памятники и место в истории своей страны, который сделал Грузию процветающей. Он ходит по улицам Киева с закатанными рукавами рубашки, в джинсах, без охраны. Ему улыбаются люди, берут автографы, хлопают по плечу и говорят: "Миша мы тебя любим". Всем президентам, которые нас смотрят и не смотрят, я желаю только этого.

– Спасибо.

– Спасибо.