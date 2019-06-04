Исповедь студента: Хозяйка просто заходит к нам, чтобы высказать свое мнение по украинскому вопросу 1 4.06.2019, 8:52

Фото: onliner.by

Белорусский студент рассказал о том, как снимает койку у бабушки и ведет YouTube-канал.

Когда школа с ее нарядными линейками и жестким закулисьем уже позади, а взрослая жизнь в комплектации «дом — работа — дом» еще не началась, — это время, полное надежд, неопределенности и поиска себя. Что делать, когда в руках появится заветная корочка о высшем образовании? Защитить диссертацию или пойти на СТО, где платят больше, чем любому академику? Парням в этом смысле вообще не позавидуешь: всю юность над ними нависает грозовое облако армейского призыва. Дима учится на третьем курсе БГТУ, через два года у него будет диплом инженера-механика по лесотранспортным машинам, но уже сейчас он понимает, что вряд ли свяжет свою жизнь с этой профессией. Парень снимает койку на квартире у бабушки и ведет канал на YouTube с ежемесячным обзором игр для Android. Юные лица большого города, их расходы на съем жилья и перспективы обзавестись собственным — в рубрике Onliner про студенческий бюджет.

«Когда я слышу, как она поворачивает ключ в замке, я уже начинаю нервничать»

Об ужасах жизни на квартире у бабушки слышали или читали все. А кто не читал, прочитает прямо сейчас. Дима снимает комнату первый год, так что еще не успел привыкнуть к отсутствию приватности и тому, что хозяйка не всегда утруждает себя соблюдением личных границ квартирантов.

Первые два курса Дима с его нынешним соседом по комнате жили в общаге коридорного типа и даже не особо общались. Познакомились после первой сессии, когда нужно было выслужиться перед администрацией общежития, чтобы не потерять место в нем. В течение месяца шесть дней в неделю с восьми утра до пяти вечера ребята заливали цементом приямки, подметали территорию, разгружали фуру со строительными блоками, красили парты, переносили цемент, столы и занимались другой подсобной работой.

— Кажется, за всю историю университета мы были первыми студентами, которым за это заплатили — 300 рублей за месяц работы на полный день с единственным выходным в неделю. Каждый год нужно чем-то себя проявлять, чтобы остаться в общаге. Мест всем не хватает, и если ты не активный участник всяких мероприятий, если не играешь в футбол за сборную факультета, то общежитие тебе не дают. После второго курса я тоже попытался остаться — работал в университете ночным сторожем, чтобы получить койку к сентябрю. Но мою кандидатуру все-таки отвергли, и я переселился к бабушке вместе с товарищем, которого тоже выселили.

Иногородние студенты — народ небогатый. Ребята решили скооперироваться, чтобы снимать комнату вместе. Стоит это гораздо дешевле, чем отдельная квартира: по $65 в месяц с каждого плюс расходы на «коммуналку». Итого выходит $150 на двоих.

— Бабушка якобы специально занизила цену, чтобы ходить на балкон через комнату, которую нам сдает. Но узнали мы об этом потом, между делом. Я очень удивился, когда она впервые к нам зашла. Далеко не всегда она ходит к нам ради балкона, иногда просто для того, чтобы высказать свое мнение по украинскому вопросу. Она из тех людей, которые уверены, что по телевизору врать не будут. Сначала у меня от этого бомбило, а сейчас я стараюсь ее игнорировать.

Дима попросил встретиться подальше от дома, в котором живет, чтобы даже не мелькать перед окнами той самой квартиры.

— Она бы точно не хотела, чтобы я давал это интервью. Когда я однажды привел к себе подругу (просто подругу, ничего такого), она весь вечер читала мне нотации и припоминала «косяки». При этом у бабушки постоянно бывают гости: сын, дочка, внучка, другие бабули со двора — она ни в чем себе не отказывает, зовет домой всех, кому не лень приходить. На самом деле вся эта ситуация неслабо действует мне на нервы. Когда я слышу, как она поворачивает ключ в замке, я уже мысленно начинаю с ней войну, у меня уже готов список претензий, которые я предъявлю ей в ответ на ее нотации.

А начиналось все за здравие. В сентябре она была доброй и уступчивой. Убирала во всей квартире и до сих пор моет пол в нашей комнате. Под конец сентября мне сообщили, что место в общаге все-таки могут дать. Но я пожил на квартире, почувствовал, как тут кайфово, и решил остаться. Хотя уже тогда понимал, что мы, по сути, живем в проходной комнате и о приватности мечтать не приходится. Потом плюсы становились все менее заметными, а минусы — все более явными и раздражающими.

Недавно я не смог открыть дверь своим ключом. Бабушка закрыла ее на нижний замок, как она любит делать, а этот замок открывается только изнутри. Я долго трезвонил в дверь, на лестничную клетку вышли все соседи, но бабушка ничего не слышала. Я понимал, что она, скорее всего, спит на балконе. Она часто там засыпает, потому что в квартире ей жарко. Звонить и стучать в таких случаях бесполезно. Я ушел, поел шаурмы, мое ожидание заняло два с половиной часа. Потом приехал мой друг. Мы вместе позвонили в дверь, бабуля снова не услышала. Уже собрались уходить, когда мне пришло в голову, что можно попроситься к соседям на балкон и палкой постучать ей в окно. Только так нам удалось попасть домой.

В ванной стоит стиральная машина, но бабуля запрещает нам к ней прикасаться. Потому что машина импортная, она и сама не знает, как ей пользоваться, так что и нам нельзя. Бабушка всегда прилежно дожидается, когда приедет ее сын и поставит стирку.

Деньги

— В марте я подрабатывал грузчиком. Нужно было помогать людям с переездом, носить мебель, холодильники, телевизоры: работаешь, пока есть заказы. Платили 5 рублей в час. Да, негусто, но система была довольно гуманная: минимум два часа всегда оплачивались. Это не очень помогает, когда работаешь по 5—6 часов, но когда тратишь 40 минут, а платят за два часа, выходит нормально.

Сейчас я не работаю из-за сессии, поэтому родителям приходится полностью меня содержать. Два месяца назад я разбил свой телефон, и мне пришлось взять новый в рассрочку. Я взял подороже, потому что влюбился в него. Samsung A50 — мечта небогатого видеоблогера. Он считается бюджетным, но при этом у него три камеры, он снимает очень приличное видео. Но за удовольствие нужно платить — 57 рублей в месяц в течение года. Рассрочку за телефон, мобильный интернет и разговоры оплачивают родители.

Кроме того, родители дают мне деньги на еду — 50 рублей в неделю. На самом деле этих денег вполне хватает. Сегодня я пообедал в столовой БГТУ за 1 рубль 50 копеек! Но иногда нужно купить сахар, макароны, которые имеют свойство заканчиваться. Эта неделя — как раз такая. У меня есть 20 рублей, мне нужно распечатать курсовую, у меня закончился сахар, и я не уверен, что его стоит покупать. Обычно, когда я собираюсь домой на выходных, мама докидывает 12 рублей на маршрутку.

Одежду и средства гигиены тоже покупает мама. Я прошу ее об этом, чтобы больше денег оставалось на еду. За квартиру тоже платят родители — $65 в эквиваленте плюс «коммуналка» около $10.

Да, родители сейчас капитально содержат меня, но я намерен со временем вернуть им деньги. Они и так меня учат в кредит, и это дается им очень нелегко. Я живу в долг и понимаю это. Стараюсь подрабатывать, просто сейчас сессия, свободного времени нет вообще.

Планы на будущее

Три года назад Дима собирался поступать на программиста, но в тот год на факультете случился зашкаливающий конкурс, и парень понял, что нужен план Б. Профессия инженера-механика по лесотранспортным машинам — это не предел Диминых мечтаний. Он рассматривает ее как возможность получить корочку и начать самостоятельную жизнь.

— На самом деле я рад, что выбрал эту специальность. Она позволяет мне искать себя, заниматься теми вещами, которые меня действительно интересуют, благодаря тому что учеба не занимает много времени. А высшее образование мне точно не повредит. Во всех приличных организациях корочка — одно из условий найма.

Я хочу связать свою жизнь с медиа, а для этого как минимум нужны деньги на оборудование. Поэтому на старте я буду работать по специальности — зарабатывать на оборудование, жить, что-то снимать, пробовать себя на YouTube.