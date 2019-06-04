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Зеленский предложил Раде конфисковывать незаконные активы у чиновников

  • 4.06.2019, 8:58

Законопроект президента Украины предусматривает восстановление уголовного наказания за незаконное обогащение госслужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о наказании за незаконное обогащение должностных лиц. Об этом сообщила администрация главы украинского государства.

Документ, текст которого пока не обнародован, предусматривает конфискацию незаконно приобретенных активов. Кроме того, законопроект восстанавливает уголовную ответственность за подобное обогащение.

В феврале Конституционный суд (КС) Украины отменил статью уголовного кодекса страны о незаконном обогащении. Свое решение судьи объяснили тем, что эта статья нарушает принцип презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности "за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников".

Позицию КС Украины раскритиковали, среди прочих, эксперты "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине" (EUACI) и международная организация Transparency International (TI). В Индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом TI, Украина поднялась на 10 строчек и заняла в рейтинге 120-е место, набрав 32 балла из 100.


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