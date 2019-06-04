Как спасти белорусские регионы? 17 4.06.2019, 9:13

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Система Лукашенко обанкротилась.

Сегодня регионы вымирают: уже который год сокращается численность населения во всех районах страны. Еще хуже ситуация с экономическим положением. И вот тут вся проблема в неэффективных госпредприятиях, низких доходах жителей и отсутствии полноценного местного самоуправления, пишет «Ежедневник».

Проблемы катастрофического положения многих регионов экономист Сергей Чалый видит в неконтролируемом обрушении госсектора.

«Как-то на одном из региональных KEF выступал представитель местных органов власти. И он объяснил, почему образуется порочный круг в экономическом развитии регионов, – рассказал во время Belarus Future Unconference-2019 аналитик. – Если коротко: мы производим по-прежнему все те же советские товары, теряющие свою конкурентоспособность и привязанные к одному рынку, а, следовательно, очень сильно от него зависимые. Как итог: ряд предприятий становятся убыточными, закрываются, люди уезжают из данного региона».

По словам Чалого, здесь мы имеем дело с двумя одновременно действующими факторами, поддерживающих друг друга: падением внутреннего спроса в регионе, невозможностью там открыть бизнес (некому продавать). Также некого и нанять на работу, так как многие уже уехали в более успешные регионы либо на заработки за рубеж.

«А ведь это все последствия неконтролируемого обрушения госсектора. Пора бы уже подумать об эвтаназии некоторых предприятий, имея перед глазами печальный региональный пример», – обратил внимание на проблему Сергей Чалый.

Что не так с органами местного самоуправления?

Еще одна проблема регионов – в отсутствии местного самоуправления.

«У нас слабое местное самоуправление, можно даже сказать, оно почти отсутствует. Местные органы власти должны иметь больше возможностей, а у нас про это вообще забыли, – поделился свои мнением в комментарии «Ежедневнику» кандидат экономических наук, эксперт по вопросам устойчивого развития Олег Сивограков. – Гораздо проще руководить одинаковыми бесправными объектами и субъектами, хотя это порой больше напоминает армейскую модель управления».

То, что для успешного развития регионов нужно местное самоуправление, уверен и научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

«Местное самоуправление и фискальная децентрализация. Я других механизмов не вижу», – признал экономист.

«Мне кажется, если в каком-то регионе создадут лучшую школу в стране, это сразу же скажется на привлекательности данного места, здесь захотят жить, и это место будет притягательным и для жителей соседних регионов», – считает Дмитрий Крук.

«Что касаемо местного самоуправления, то я, конечно, не призываю к анархии, но надо, чтобы на уровне региона они могли свои инициативы воплощать в жизнь. Возможно, даже будет идти речь о некой конкуренции между районами в вопросе качества госуправления», – отметил он.

Больше инициативы

Кроме этого, хотелось бы большего проявления инициативы и от самих руководителей местной вертикали власти. Ну а тут, как говорится, все зависит от конкретного человека.

«Есть хорошие примеры, когда чиновники на местах инициативны, они активно учатся, ищут ресурсы, в том числе и за рубежом. Но я встречал и такие случаи, когда председатели райисполкомов вызывали к себе председателей сельсоветов, которые заинтересовались какими-то проектами и проявляли инициативу, и запрещали им это делать и т.д.», – поделился Алег Сиваграков.

«Бывает так, что заменили человека, на его место пришел следующий, который видит, что его предшественника убрали, и принимает решение все закрыть, что делал предыдущий руководитель, и не высовываться», – добавил эксперт.

Хотя в целом ситуация в стране в этом вопросе улучшается, но происходит это очень медленно.

Что может спасти регионы?

Между тем, спасти регионы можно и нужно, считают эксперты. Здесь могут помочь, как уже говорилось, децентрализация управления, а также предпринимательство.

«Когда закрывается крупное госпредприятие в каком-то регионе, люди остаются без работы, и вот здесь было бы очень хорошо, если бы эти люди смогли открыть свой бизнес», – считает начальник отдела организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Юлия Кавецкая. По ее мнению, белорусы так смогут зарабатывать для себя и своей семьи, да еще трудоустроят друга и соседа. Однако предпринимательская инициатива в регионах развита слабо.