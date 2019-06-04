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Столтенберг заверил Северную Македонию в готовности принять ее в НАТО

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  • 4.06.2019, 9:52
Йенс Столтенберг
Фото: Photothek/Getty Images

Генсек НАТО впервые посетил страну после ее переименования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Северную Македонию и заявил о готовности принять страну в Альянс. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Anadolu Agency.

Столтенберг посетил заседания комитета Северной Македонии по интеграции с НАТО, после чего состоялась совместная пресс-конференция с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

В рамках визита генсекретарь НАТО также провел переговоры с президентом страны Стево Пендаровским и спикером парламента Талатом Джафери. Столтенберг подчеркнул, что страна должна продолжить реформы в сфере верховенства закона, обороны и безопасности.

"Это исторический визит, первый визит на уровне НАТО в вашу страну. Визит является четким посланием. Мы говорим "добро пожаловать в семью НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также поздравил премьер-министра страны с успешным урегулированием спора с Грецией по вопросу названия государства.


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