Взорвавшаяся вертикаль 1 4.06.2019, 10:02

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Фото: ТАСС

Перемены в РФ неотвратимы.

Взрыв в городе, носящем имя чекистского палача Дзержинского, подводит очередной итог 20-летнему правлению коммерческо-чекистской корпорации, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Катастрофа на оборонном предприятии, пострадавшие люди, ущерб имуществу. И, как в войну, обещания «героических» властей, что экзамен в пострадавших от взрывов школах состоится вовремя. Пусть еще Пригожин привезет детям в подарок свои тухлые завтраки. Что-то он растерялся.

Чекисты во главе с Путиным обещали России 20 лет назад благо от того, что они называли «укреплением вертикали государства», «укрепление оборонного комплекса», «возвращением государства в экономику».

Теперь, после взрывов в Нижегородской области наглядно видно, что спустя 20 лет, порядка у Путина нет даже в оборонном комплексе. Нет технического порядка. В дополнение к тотальному воровству, бесконечным коррупционным скандалам, о которых давно известно.

У граждан России Путин и его группа отняли свободу выборов, свободу слова и собраний, уничтожили федерализм, очень серьезно ограничили частное предпринимательство, поставили экономику под контроль коррумпированных чекистов, полицейских, прокуроров. Насадили «госкомпании» и «госкорпорации», главная цель которых проворачивать свои делишки и обогащать личных друзей и обслугу.

Что же россияне получили от путинских властей взамен?

- Бесправие.

- Снижение уровня жизни на фоне обогащения верхушки.

- Отсутствие перспектив.

- Гибридную войну с Украиной и холодную - с западным миров.

- И вот теперь еще и наглядное доказательство развала в оборонном комплексе.

Раньше говорили, что «вертикаль власти» обогатилась. Затем, что она не работает. Теперь можно сказать, что она еще и взорвалась.

«Вертикали» больше нет. Осталась ее видимость. Восстановить ее невозможно. Перемены в России неотвратимы.