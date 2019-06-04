Вакарчук рассказал, какой должна быть украинская политика относительно России 3 4.06.2019, 10:26

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Святослав Вакарчук

До сих пор украинские власти демонстрировали двойные стандарты.

Необходимо сформировать целостную украинскую политику относительно России, поскольку сейчас в Украине действуют двойные стандарты. Об этом сказал лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в эфире канала ICTV, сообщает liga.net.

«Мы не понимаем: торговать - можно или нельзя, ездить на концерты - можно или нет, надо или не надо... Это вопрос не просто социальной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять ответственность на себя и выработать четкую политику Украины в отношении России - без двойных стандартов. Ничто так не деморализует, ничто так не раздражает и ничто так не разочаровывает людей, как существование двойных стандартов», - сказал Вакарчук.

Лидер «Голоса» призвал парламент, президента и правительство создать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором.