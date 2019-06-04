Роман с «Беллегпромом» 7 Дмитрий Растаев

4.06.2019, 10:33

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Дмитрий Растаев

Без «Беллегпрома» белорусский человек проживет, а вот без секонд-хенда многие и правда будут ходить голыми.

Всякий раз, когда белорусское начальство заикается о том, что надо, мол, что-то изучить, классифицировать, инвентаризировать и урегулировать, я вздрагиваю.

Потому что внимание начальства к какой-нибудь сфере обычно кончается закручиванием в ней гаек. И – как следствие – еще большим затягиванием поясов для простых людей.

Намедни новая глава «Беллегпрома» озаботилась урегулированием сферы секонд-хенд. Произнесла она это спокойно, без ажитации, но наученный горьким опытом жизни в стране восходящей стабильности, я опять-таки вздрогнул. Потому что без «Беллегпрома» белорусский человек проживет, а вот без секонд-хенда многие и правда будут ходить голыми – с нашими-то ценами и зарплатами.

Роман с «Беллегпромом» я честно пытался закрутить не раз, и не два. И всякая попытка заканчивалась эпическим провалом, порой даже не выдержав медового месяца.

Первый раз я с горем пополам купил себе брюки в фирменном «бутике» одного из флагманов концерна – а потом еще месяц ходил в ателье, ушивал их и укорачивал.

Но в итоге они мне прослужили лишь один сезон, протершись всего за каких-то полгода. Хотя вагоны я в них не разгружал, арбузы Лукашенко собирать не помогал. Зато импортные брюки, купленные после этого, я носил несколько лет.

Второй раз я намучился с белорусскими подушками, пока, наконец, не плюнул на потребительский патриотизм и не купил себе нормальную импортную подушечку, на которой сладко сплю уже не один год.

В третий раз я прокололся на летних туфлях, в которых буквально через две недели после покупки попал под дождь. Летом, знаете ли, идут дожди, никуда от этого не денешься. Но некоторые белорусские предприятия об этом, похоже, не догадываются. В общем, туфли мои моментально потеряли вид, и в них теперь разве что помогать Лукашенко с арбузами. Хотя, опять же, для импортных туфель дождик не стал катастрофой.

С тех пор я закрыл для себя лозунг «Купляйце беларускае!» применительно к шедеврам нашей легонькой промышленности. Потому что соотношение цена-качество здесь бьет одновременно и по кошельку, и потребительским чаяниям.

Зато это соотношение прекрасно проявляет себя в секонд-хендах, где, имея вкус и умея выбирать, даже самый небогатый белорус может одеться как лондонский денди. Что я, кстати, и делаю – и другим советую поспешить, пока в эту сферу не «углубились» наши мудрствующие начальники.

С такими разводилами,

как наши президенты,

мы голыми ходили бы,

когда б не секонд-хенды,

голодными гуляли бы,

когда б не лес большой,

где есть грибы да ягоды,

да ландыш с черемшой.

Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»