Трамп повернул долларовые реки в американский госдолг 4.06.2019, 10:36

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В плюсе федеральный останется бюджет США.

Обострение торговой войны США и Китая, которое вылилось в обвал фондовых бирж, спаливший 4,6 триллиона долларов за май, оставило в выигрыше стержневой рынок глобальной долларовой системы - рынок государственного долга США, пишет finanz.ru.

На фоне страхов приближающейся рецессии и ожиданиях, что ФРС США снова, как 11 лет назад начнет заливать пожар деньгами, инвесторы устремились в защитные активы, распродавая почти все, кроме суверенных бумаг крупнейших экономик мира.

На минувшей неделе крупные фонды вывели 8,2 млрд долларов из акций США, 1,8 млрд - из европейских акций, 2,8 млрд - из американских "мусорных" облигаций, отмечает Сбербанк CIB со ссылкой на данные EPFR Global. Развивающиеся рынки потеряли 5,8 млрд долларов за две недели, что стало худшим результатом с июня прошлого года.

Бегство от риска в глобальном масштабе перекроило потоки капитала, направив в госбумаги Штатов и Германии.

Доходность 10-летних бондов ФРГ падала до исторического минимума в минус 0,205% годовых. Ставки по 10-летним казначейским облигациям США c 2,5% в начале мая обвалились до 2,14% на конец торгов пятницы, а в понедельник обновили рекордно низкие значения с сентября 2017 года - 2,04%.

Это не предел, считают аналитики JP Morgan: на ожиданиях глобальной рецессии и снижения ставки ФРС цены американских госбумаг устремятся еще выше, а доходности вернутся к историческим минимумам 2016 года.

В плюсе останется американский бюджет, дефицит которого из-за налоговой реформы Трампа составит 900 млрд долларов в этом году, а в следующем десятилетии превысит триллион долларов ежегодно.

К концу года Минфин США сможет брать в долг на 10 лет под 1,75% годовых, а в марте 2020-го ставки опустятся до 1,65%, прогнозирует JP Morgan.

Иными словами, по сравнению с прошлым годом, когда размещать 10-летние бумаги приходилось под 3% и выше, бюджет США сможет практически вдвое сэкономить на оплате процентов по новым бумагам.

Именно расходы на обслуживание госдолга являются «болевой точкой» для бюджета США: в ближайшие 10 лет, по прогнозу конгресса, они вырастут в 2,5 раза - с 382 до 921 млрд долларов в год.

Причем с каждым годом оплата процентов будет съедать все большую часть налоговой выручки: в 2019 году это 10,8%, в 2023-м - уже 15%, а в 2029-м - уже 16,2%, прогнозирует Бюджетный комитет конгресса (Congress Budget Office, CBO).

В сложившихся условиях - c падением рынков и замедлением экономики - ФРС США снова будет вынуждена снизить процентные ставки - на четверть пункта в сентябре и декабре, прогнозирует JPM.