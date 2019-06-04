Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев 4.06.2019, 11:01

На данный момент в Чехии трудоустроено 121 086 граждан Украины.

«Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу», – сообщил после заседания кабинета 3 июня министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Если до сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600, то теперь их количество увеличено до 40 000 человек, сообщает Radio Praha.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных работников из Украины. Также был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Ранее МИД ЧР уже указывал в документах, представленных правительству, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима "Проект Украина" недостаточны, а срок ожидания подачи документов на рабочую карту превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. По данным Экономической палаты, срок ожидания в консульстве ЧР во Львове составляет 105 дней.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в стране было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.