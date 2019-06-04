На борту 800-летнего китайского судна найдены уникальные артефакты 4.06.2019, 11:05

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В трюме судна «Наньхай» обнаружили десятки тысяч реликвий старины.

В китайской музее Гуандун появились предметы старины, извлеченные из обломков древнего торгового судна. Среди бесценного фарфора и сундуков медных монет были найдены и два золотых ожерелья удивительной красоты и отменной сохранности, пишет «Популярная механика».

Судно, получившее название Наньхай-I, впервые было обнаружено совместной китайско-британской дайвинг-экспедицией еще в 1987 году. Однако лишь два десятилетия спустя исследователи смогли наконец безопасно извлечь обломки из воды для дальнейшего изучения. Это торговое судно направлялось по так называемому «Морскому шелковому пути» из Китая в Индийский океан и было нагружено разнообразными товарами. Среди них — потрясающие золотые украшения, выставленные теперь на всеобщее обозрение в музее Гуандун в Гуанчжоу, Китай.

«Наньхай» — это обозначение Южно-Китайского моря, в котором и было совершено открытие. Потерпевшее кораблекрушение судно было найдено у побережья острова Шанчуань в провинции Гуандун. На сегодняшний день это один из крупнейших и древнейших известных кораблей времен династии Сун, которая правила с 960 по 1279 годы н.э. На самом деле дайверы искали затонувший корабль голландской Ост-Индской компании Rimsburge, однако случайно наткнулись на совершенно неожиданный клад. «Наиболее вероятный сценарий крушения — банальная перегрузка корабельного трюма. Также виновником трагедии мог быть сильный шторм», поясняет директор Института подводной археологии Китая Цзян Бо.

Чрезвычайно хорошо сохранившийся древний корабль представлял собой торговое судно для путешествия по океану, с вместительным трюмом, длиной 22 метров и шириной около 9 метров. Несмотря на то, что обломки, занесенные песком и илом, пролежали на морском дне свыше 800 лет, корпус Наньхая сохранил свою целостность, а в трюме его обнаружили десятки тысяч реликвий старины. Само судно погрузилось в воду всего на 23 метра, однако мутная вода и общая протяженность корпуса из размокшей древесины крайне усложнили операцию по извлечению.

Сейчас древнее судно хранится в гигантском аквариуме, среда внутри которого настроена так, чтобы воспроизводить точную температуру и качество воды того прибрежного района, где был обнаружен корабль. Для этого пришлось задействовать водонепроницаемый «саркофаг» емкостью 5500 тонн, чтобы уже внутри него постепенно очищать и восстанавливать фрагменты судна. Все это обошлось властям в $20 миллионов, а сам процесс реставрации посетители могли наблюдать в режиме реального времени — аквариум был выставлен на всеобщее обозрение.

Среди находок — примерно 100 тонн металлических изделий, включая гвозди, кастрюли и сковороды, а также 13 000 кусочков фарфора из знаменитых печей Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян, некоторые из которых упакованы и даже помечены названиями магазинов, в которых они были проданы, а также подписью мастерских-изготовителей. Кроме того, было обнаружено огромное количество золотых и серебряных изделий — кольца и браслеты, а также свыше 17 000 медных монет.