Фотофакт: 30 лет назад демонстрант остановил танки на площади Тяньаньмэнь 1 4.06.2019, 11:11

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Фото: AP / Jeff Widener

Снимок стал символом гражданского протеста против тоталитарных режимов.

Тридцать лет назад этот снимок облетел весь мир. Обычный человек с сумкой преградил дорогу колонне тяжелых боевых машин, не давая ей проехать. Фото, сделанное американским фотографом в июне 1989-го в Пекине, стала символом гражданского протеста против тоталитарных режимов, пишет nn.by.

Речь идет о событиях на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989-го. В историю они вошли как одно из самых кровавых в новейшей истории подавлений народного протеста властями.

Весной 1989-го Пекин бурлил. На площади, которая считалась местом массовых протестов, собрались люди диаметрально противоположных взглядов. Их объединяло недовольство реформами, которые проводил правительство Дэн Сяопина.

Правда, недовольны они были по-разному.

Студенты, вдохновленные горбачевской перестройкой в соседнем СССР, требовали от властей не только экономических преобразований, но и гласности, и демократизации. Поскольку Коммунистическая партия Китая по-прежнему осуществляла монопольную власть.

Рабочие, по благосостоянию которых ударили экономические преобразования, требовали вернуть те порядки, которые были при Мао.

Еще часть людей вывело на площадь возмущение масштабами коррупции в ветвях власти. «Долой продажных чиновников!» — таков был один из главных лозунгов площади Тяньаньмэнь.

Протесты начались 15 апреля и не прекращались, несмотря на призывы властей расходиться. Через месяц после начала протестов в Пекине ввели чрезвычайное положение. Подобные протесты возникли в Шанхае, других крупных городах. Тогда было решено разогнать протестующих силой.

Операция началась 3 июня. Но почти целые сутки техника пробивалась к площади: люди останавливали танки и бронетранспортеры и даже сожгли более десятка боевых машин.

Солдаты стали стрелять в толпу. Число жертв среди протестующих до сих пор неизвестно. По официальным данным — 242 человека, но назывались цифры и в тысячу, и в несколько тысяч, поскольку бойня происходила не только на площади, но и на прилегающих улицах.

Всех участников протестов объявили преступниками, арестовывали без суда. Сотни протестующих бежали за границу. После Тяньаньмэнь Китай твердо встал на рельсы экономических преобразований без политической либерализации.

Судьба человека, остановившего танковую колонну на площади Тяньаньмэнь, осталась неизвестной.