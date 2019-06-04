На «Нафтане» работник упал с 12 метров – состояние критическое 1 4.06.2019, 11:15

Руководство предприятия подтвердило эту информацию.

28 мая работник ООО «Лигмод» упал с высоты 12 метров во время выполнения работ на заводе «Нафтан».

Сергей Евтушик, заместитель гендиректора компании «Нафтан» по вопросам кадров и идеологической работы, подтвердил эту информацию, сообщает «Белсат».

«Происшествие действительно имело место. С высоты упал работник нашего подрядчика», – рассказал Belsat.eu представитель «Нафтана».

Получить комментарий в ООО «Лигмод» не удалось.

«Мы не комментируем эту информацию», – сообщили Belsat.eu в компании «Лигмод».

По неофициальной информации, в течение последнего времени было как минимум три подобных происшествия с работниками ООО «Лигмод».

«Это третье падение на «Лигмоде». Один инвалид. Один труп. А с последним не известно», – сообщил блогеру NEXTA анонимный источник.

Согласно источнику, мужчина, упавший на «Нафтане», находится в критическом состоянии. Он упал с высоты во время обслуживания установки регенерации серной кислоты.