Сенат США одобрил закон о санкциях за вмешательство в выборы 2 4.06.2019, 11:20

Законопроект предполагает запрет на получение американской визы.

Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы. Об этом пишет издание The Hill (перевод – gordonua.com).

Авторами проекта закона стали сенаторы Линдси Грэм и Дик Дурбин. Он предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.

Согласно документу, речь идет как о нарушении законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.

После голосования в сенате Грэм заявил, что этот закон станет сигналом о том, что США не потерпят вмешательства иностранных государств в свои выборы.

Теперь законопроект должна поддержать Палата представителей, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Специальный прокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин и его компании "Агентство интернет-исследований" ("фабрика троллей"), "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.