Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером 4.06.2019, 11:38

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Названы все активы музыканта.

Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым в мире рэп-исполнителем, чье состояние оценивается в $1 млрд, сообщает Forbes (перевод – РБК).

При оценке состояния Jay-Z издание учитывало заработок, долю в разного рода компаниях и делало поправку на образ жизни суперзвезды. Результаты своих подсчетов журналисты сверили с экспертами.

Активы рэпера, по версии Forbes, выглядят следующим образом:

производство шампанского Armand de Brignac ($310 млн);

наличные и вложения в разного рода компании, включая Uber ($220 млн);

совместное с Bacardi производство коньяка D’Ussé ($100 млн);

стриминговый сервис Tidal ($100 млн);

производственная концертная компания и музыкальное издательство Roc Nation ($75 млн);

дискография, поскольку его контракт с лейблом Def Jam предусматривает возврат к рэперу мастер-записей ($75 млн);

коллекция предметов искусства ($70 млн);

недвижимость ($50 млн).

В 2018 году Forbes назвал Jay-Z одним из самых высокооплачиваемых музыкантов: за год рэпер заработал на концертах $76,5 млн. Для сравнения, его супруга Бейонсе годом ранее получила $105 млн.

В прошлом году Jay-Z также стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes, он обошел таких исполнителей, как Diggy ($64 млн), Кендрик Ламар ($58 млн), Дрейк ($47 млн), J.Cole ($35,5 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн).