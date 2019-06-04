Криушенко пообещал сбрить усы, если сборная Беларуси отберет очки у Германии
- 4.06.2019, 11:44
Главный тренер сборной Беларуси по футболу заключил пари.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если наша команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на «Борисов-Арене», пишет «Трибуна».
– Игорь Николаевич, у немцев выиграем? Давайте на усы с вами поговорим! Если выиграем, усы сбриваем?
– Хорошо! Сбрею, все сбрею!
– Договорились!
Чуть позже в видео журналист Александр Ивулин снова встретил Игоря Криушенко после тренировки и напомнил про пари.
– Игорь Николаевич.
– Да, Сань.
– Усы.
– Хорошо-хорошо 🙂 Очки. Просто возьмем очки с ними и…
– Тогда на «ЧестнОк» подписываемся и все дела.
– Хорошо, подписался. Нет вопросов 🙂 Умеешь ты уговаривать!
– Хорошо, Игорь Николаевич. Удачи вам!
– Спасибо.