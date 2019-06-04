МИД Беларуси выступил против усиления присутствия США в Польше 6 4.06.2019, 11:53

Владимир Макей

Макей намекнул, что Россия может принять ответные меры на территории Беларуси.

Беларусь выступает против усиления военного присутствия США у своей границы, это нарушит равновесие сил в регионе, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей, cообщает "Интерфакс".

"Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности на территории Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе", - сказал Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы".

Министр отметил, что в Минске не видят причин для такого усиления военного присутствия США.

"Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в 21 веке при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - подчеркнул Макей.

"Однако усиление военного присутствия у нашей границы с высокой долей вероятности вызовет зеркальные шаги по другую сторону границы (с российской стороны - прим.). Нужно ли это кому-нибудь в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам", - продолжил глава МИД.

При этом Макей заявил, что "у Беларуси есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере, которые она намерена соблюдать".