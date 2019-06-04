Кто лебедь, рак и щука в белорусском градостроении? 4.06.2019, 12:32

Появление непонятных зданий вызывает у белорусов подозрения и вопросы.

Почему в лучших местах белорусской столицы могут появляться откровенно не радующие глаз торговые и офисные здания? И как это прекратить? На эти вопросы искали ответы участники круглого стола «Архитектура и бизнес» в Республиканском доме архитекторов, пишет «Экономическая газета».

Когда на одном из проспектов Минска появляется большое и не то чтобы красивое (кто-то скажет, что откровенно уродливое) здание, это вызывает и вопросы, и подозрения.

Конечно, спорить об эстетике всегда сложно. Но горожане дружно относят не­сколько очень известных новостроек в таких местах к худшим зданиям нашей столицы.

Это наводит на мысль, что со сложившейся ситуацией надо что-то делать. Явно было бы лучше, чтобы подобные объекты в крупных городах вовсе не появлялись либо (как промежуточный вариант) появлялись пореже.

Как этого добиться? На мероприятии ответ на этот вопрос дали: отказаться от закрытых конкурсов. Мало того, что при такой схеме от обсуждения хотя бы внешнего облика объекта граждане отлучены. Не допускаются к возможности озвучить свои мысли даже профильные специалисты – те же архитектурные бюро и институты.

Мнение участников круглого стола было предельно ясным: архитектурные конкурсы должны быть открытыми. Когда такие мероприятия проходят скрытно, без участия жителей города и неравнодушных профессионалов, это неминуемо вызывает гнев и подозрения в коррупции.

Тем более, когда речь идет о столице: здания на центральных прос­пектах и улицах такого мегаполиса – визитная карточка всего государства, по ним судят как об архитектурной школе страны, так и об уровне развития, образования и вкусах их граждан.

Для максимального качества проектирования среды, ее рационального использования необходимо возродить практику проведения именно реальных, открытых архитектурных кон­курсов, считают эксперты. Но почему-то то, что для всех стран (включая государства бывшего СССР) давно стало нормой, в Беларуси никак не может прижиться.

Еще одним больным вопросом, поднятым заместителем председателя Белорусского союза архитекторов Михаилом Гаухфельдом, является огромное количество нормативно-правовых актов, регулирующих архитектурную и градостроительную деятельность. При этом отсутствует какая-либо согласованность между заказчиком, подрядчиком, проектировщиком объектов и эксплуатирующей организацией.

Кто там лебедь, кто рак, кто щука – понять всегда трудно, но снимать возникающие противоречия по вопросам качества проектных решений, необходимости тех или иных работ и пр. зачастую приходится судейской коллегии.

Причем в некоторых случаях даже она не может решить возникшие вопросы в связи с тем, что каждый участник «спора» ссылается на свои нормы, противоречащие нормам других.

Как следствие, уже в момент проектирования ради прохождения экспертизы проектировщику зачастую приходится идти на выполнение норм, заведомо ухудшающих объект, а владельцу (заказчику) затем тратить средства на переделку документов.

И никак иначе проблема не решается, так как необходимо проходить экспертизу. Сегодня стало практикой, когда заказчик с целью формального соблюдения закона сначала заказывает проект для прохождения экспертизы, после чего, выбросив большую часть разделов, делает то же самое, но уже с поставщиками оборудования, которые, кроме того, отвечают еще и за пуско-наладочные работы. Все это – ради нормальной эксплуатации объекта. А девелоперы из негосударственного сектора деньги считать умеют. И приток инвестиций в нашу страну такое положение дел еще как сдерживает!

Особняком в ходе дискуссии на круглом столе оказался вопрос аттестации и профессиональной ответственности архитектора, экспертизы, подрядчиков, инженерной организации, заказчика.

Сегодня, если заказчик обращается в архитектурную фирму, главным фактором оказывается лицензия фирмы, по которой персонально никто ответственности не несет. Что уже настораживает. Дом на улице Широкой, 3, в Минске, из которого в конце апреля эвакуировали жителей, каждую неделю напоминает о себе новостями в СМИ. Ну и где ответственный за это безобразие?

В развитых странах, как правило, архитектор несет персональную ответственность. Он состоит в соответствующей коллегии либо архитектурной палате, где его профессио­нализм постоянно подтверждается. Каждый объект проверяется другим архитектором, который также несет ответственность за этот объект.

И такой «круговой контроль» позволяет решать задачи на качественно более высоком уровне; профессионалы могут сделать оценку, не оглядываясь на нормы (за которые никто не отвечает, но при этом качество здания они сильно ухудшают), и разработать действительно высококачественный объект.

Более того: это одно из перспективных направлений экспорта услуг. Среди выходцев из Беларуси уже есть архитекторы с мировым именем. Вот только работают эти звезды в Северной Америке. А им бы создать здесь если не льготный режим ПВТ, то хотя бы просто нормальные и логичные условия для работы!

Как выход из подобной ситуации, были предложены персональная аттестация, добавление баллов за участие в общественных организациях, проведение тендеров, открытых конкурсов и пр. Впрочем, услышат ли участников мероприятия в Минстройархитектуре? Пока непонятно.