«Токаева к нам!»: протестующие заняли офис правящей партии Казахстана 4.06.2019, 12:54

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Фото: RFE/RL

Люди заявили, что не покинут столичный офис «Нур Отана» без выполнения их требований.

В казахстанской столице во вторник, 4 июня, в преддверии досрочных президентских выборов 9 июня, в центральном офисе партии «Нур Отан» десятки граждан, несогласных с судебными решениями, требуют встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, кандидатом в президенты Казахстана от партии власти, сообщает «Радио Азаттык».

Находящиеся в актовом зале граждане, прибывшие из разных регионов страны, требуют, чтобы Токаев лично вышел к ним. Собравшиеся скандируют: «Токаева к нам!» На месте протестующие развернули баннер с призывами к отставке судей Верховного суда Казахстана и к обеспечению законности.

Представитель инициативной группы гражданский активист Санавар Закирова говорит, что протестующие не намерены расходиться до тех пор, пока Токаев не прибудет на встречу.

Собравшиеся говорят, что ранее столкнулись с неправомерными действиями судебных либо силовых органов и что попытки восстановить их права через судебные инстанции и прокуратуру безрезультатны.

В центральный офис для встречи с Токаевым прибыли сегодня также пенсионеры Владимир и Валентина Тарасовы, которые в течение многих лет проводят акции протеста против того, что следствие в 2017 году закрыло уголовное дело о гибели их сына, 39-летнего Григория Тарасова.

Также в актовом зале центрального офиса «Нур Отана» находится прибывшая из Бишкека жена Уланбека Мурадилова, в апреле приговоренного судом в Алматы к 10 годам лишения свободы вместе с двумя другими гражданами Кыргызстана по делу «о контрабанде». Асель Макеева сказала журналистам, что суд проигнорировал представленные свидетельства их невиновности. Она добавила, что прибыла в казахстанскую столицу «искать справедливости».

Вышедший к собравшимся заведующий столичным штабом Токаева Арыстангали Сансызбаев, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что кандидат в настоящее время находится в рабочей поездке в другом регионе и что Токаеву о встрече известно не было. Сансызбаев пообещал «довести информацию до руководства».

В понедельник, 3 июня, в столице десятки многодетных матерей требовали встречи с президентом Токаевым для решения их жилищных проблем и усиления социальной поддержки многодетных. После окружения полицией на подходе к президентской резиденции матери провели многочасовую сидячую акцию протеста, затем к ним вышел руководитель администрации президента Бакытжан Сагинтаев.

Вечером в понедельник, 3 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находившийся с рабочей поездкой на юге Казахстана, поездку не прервал. В опубликованном вечером 3 июня twit-сообщении он заявил, что поручил создать рабочую группу для решения вопросов многодетных матерей, и добавил, что «нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству».