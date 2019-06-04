Румас: Документ об углублении «интеграции» Беларуси и России будет подготовлен к 21 июня 11 4.06.2019, 12:44

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Премьер-министр Беларуси заявил, что позиции официального Минска и Москвы сходятся на 70%.

Обновленная и согласованная программа действий Беларуси и России по углублению "интеграции" должна быть подготовлена сторонами к 21 июня, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с госсекретарем "cоюзного государства" Григорием Рапотой по теме предстоящего заседания "союзного" совмина, сообщает "Интерфакс".

"К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий. На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - прим.) мы на 90% согласовали позиции", - сказал Румас, которого цитирует агентство БелТА.

На встрече отмечалось, что договоренность о подготовке сводного документа по интеграции к 21 июня была достигнута в ходе прошедших 24 мая в Москве переговоров Румаса с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.