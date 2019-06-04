Видеофакт: В Бресте работница банка прямо под камерами выносила деньги из инкассаторского мешка 2 4.06.2019, 12:46

1,496

Женщина хотела погасить кредиты.

В конце мая в брестском филиале одного из банков обнаружили, что куда-то запропастились 11 тыс. евро. Пропали прямо из кассового загончика, откуда физически ничего не имеет права пропасть — всюду камеры, охрана и строгий режим. Когда не смогли разгадать эту загадку, обратились в милицию. В УВД Брестской области рассказывают, как был устроен фокус, пишет onliner.by.

О недостаче 27 мая сообщила руководству сама кассирша: пересчитывала — не хватает. Куда подевались — понятия не имеет.

Когда дело дошло до милиции, стали в тысячный раз пересматривать записи. Обратили внимание на странные однообразные манипуляции, которые в течение нескольких недель совершала работница банка. Недавно УВД опубликовало видео.

Теперь у женщины статус подозреваемой. Сама она сейчас в больнице (в милиции уточнили, что это не связано с делом). Опросили ее мужа, тот сознался, что они решили украсть деньги, погасить кредиты... Что-то уже потратили, остальное спрятали в гараже. Удалось изъять 5000 евро.

В отношении работницы банка возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.