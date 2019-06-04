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Конституционный суд начал рассматривать указ Зеленского о роспуске Рады

  • 4.06.2019, 12:37

Представление в КСУ подали 62 народных депутата.

Сегодня Конституционный суд Украины начал рассматривать указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается в повестке дня заседаний суда, опубликованной на сайте КСУ, сообщает liga.net.

Представление в суд подали 62 народных депутата о соответствии указа Конституции.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, а 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.

24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания.


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