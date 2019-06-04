В Гродно пройдет встреча с лидерами БНК 4.06.2019, 13:01

На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из кризиса, в котором оказалась Беларусь.

6 июня лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Евгений Афнагель посетят Гродно, сообщает пресс-служба БНК.

Встреча лидеров Белорусского Национального Конгресса с жителями областного центра пройдет в Центре городской жизни по адресу: Гродно, улица Кирова, 3.

Начало — 6 июня в 18:00.

На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаем всех, кому это важно.