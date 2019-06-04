Бернд Штанге назвал главную ошибку Александра Глеба 3 4.06.2019, 13:47

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БЕРНД ШТАНГЕ

Немецкий специалист высказал свое мнение.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге считает уход из лондонского "Арсенала" самой большой ошибкой в карьере Александра Глеба.

"Как-то общался с Арсеном Венгером... На мой взгляд, уход Александра Глеба из "Арсенала" стал большой ошибкой. В то время я говорил Глебу, что в "Барселоне" есть шесть или семь полузащитников — топовых игроков, — и пробиться в основу будет очень сложно. Пообщавшись с Венгером, я понял, что Глеб для "Арсенала" — герой. Он и метра не мог пройти, чтобы с ним кто-то не сфотографировался. И покинуть такой клуб было огромной оплошностью, и я никак не мог повлиять на это. Игрок должен сам выбирать свой путь. Думаю, это была самая большая ошибка в карьере Александра. Она затронула и национальную команду. Ведь в "Арсенале" он был исполнителем топ-класса, а после на прежнем уровне больше нигде не заиграл", — рассказал Штанге в интервью "Трибуне".