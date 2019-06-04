Секретный протокол к пакту Молотова - Риббентропа: сенсации не случилось 4.06.2019, 13:15

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Почему?

В России впервые опубликован советский оригинал секретного дополнительного протокола к договору между нацистской Германией и СССР о разделе Европы. Но сенсации не произошло, пишет dw.com.

После подписания Договора о ненападении и секретного дополнительного протокола к нему: Молотов, Сталин, Риббентроп и сотрудник германского МИДа

Само существование этого секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией, известному как пакт Молотова - Риббентропа, в Москве многие десятилетия отрицали. Этот договор обговаривал территориальные и организационные детали раздела Восточной Европы: к Советскому Союзу отходили часть Польши, прибалтийские страны и Бессарабия, а Гитлер, получив, что называется, "карт-бланш", спустя всего неделю после его подписания напал на Польшу. Так началась Вторая мировая война.

Фальсификаторы истории

Надо сказать, что секретным этот протокол, о котором не сообщили даже Верховному Совету СССР, который ратифицировал Договор о ненападении, в сущности, никогда не был. Уже на следующий день после его написания один из немецких дипломатов, которого ужасала мысль о войне, сообщил о нем своему американскому коллеге.

В 1946 году на Нюрнбергском процессе о существовании секретного дополнительного протокола между СССР и Германией рассказал бывший статс-секретарь германского МИДа Эрнст фон Вайцзеккер< (Ernst von Weizsäcker). Это подтвердили другие обвиняемые, а один из адвокатов даже хотел огласить текст этого протокола, но ему не разрешили: представители обвинения со стороны СССР категорически отрицали существование секретного протокола, назвав его фальшивкой.

Двумя годами позже этот документ был опубликован Госдепартаментом США - вместе с обнаруженной в архивах "третьего рейха" перепиской между нацистскими и советскими дипломатами, которая содержала ссылки на секретные договоренности. Но в Советском Союзе продолжали утверждать, что это фальсификация, что никакого дополнительного секретного приложения к соглашениям 1939 года ("О ненападении" и "О дружбе и границе") между СССР и Германией не существовало. Более того: в ответ на публикацию Госдепартамента в Москве выпустили свой сборник под названием "Фальсификаторы истории". Но что характерно: в нем не было ни одного полного архивного документа, лишь несколько фрагментов.

"Миролюбивый" Сталин и раздел Европы

Молотов, подписавший пакт о ненападении и секретный протокол к нему, до самой своей смерти в 1986 году отрицал его существование. Его аргументацию перенял после него и другой министр иностранных дел СССР - Громыко: это фальшивка, так как документ официально не опубликован. Аргумент, что называется, неубиенный: одной официальной стороны, его подписавшей (гитлеровской Германии), уже не существовало, а другая (Советский Союз) вообще отрицала, что он есть, и, разумеется, публиковать не собиралась.

Правда, в архивах германского МИДа сохранилась немецкая версия протокола, но бумажный оригинал как будто сгорел во время бомбежки Берлина в 1944 году, и осталась только фотокопия. На самом деле в архиве есть и бумажный вариант. Правда, происхождение этого экземпляра с подписями министров иностранных дел "третьего рейха" Риббентропа (Joachim von Ribbentrop) и СССР Молотова точно не запротоколировано.

Но почему так важно было доказать наличие этого секретного документа и почему в Москве с таким упорством отказывались признать его существование? Дело в том, что наличие договоренностей о разделе Восточной Европы между двумя диктаторами начисто перечеркивало официальную советскую версию о стремившемся оттянуть войну "миролюбивом" Сталине. Он уже, что называется, задокументированно представал агрессором, который вместе с Гитлером развязал Вторую мировую войну, аннексировав страны Балтии, часть Польши, Бессарабию и Северную Буковину. Об этом писали не только западные историки, но и, например, известный советский историк и публицист Лев Безыменский, чьи публикации - как в советской, так и в западной печати - сыграли важную роль в том, что о секретном протоколе заговорила советская общественность.

Секретный протокол в "Особой папке"

В 1989 году на Съезде народных депутатов представители Эстонии, Латвии и Литвы потребовали от Горбачева обнародовать этот документ. Михаил Горбачев отказался: мол, в архивах Кремля его нет. На самом деле пакет № 34 "Особой папки" с этим секретным приложением, когда-то пребывавший в сейфе Сталина, хранился в Общем отделе ЦК КПСС, и Горбачев, как подчеркивал Безыменский, знал о нем еще с 1987 года. Это подтверждает в своих мемуарах и управделами Горбачева, позже путчист Болдин. По его словам, между ними шел даже разговор об уничтожении этих документов.

Как бы то ни было, но время брало свое, и в декабре 1989 года специальная комиссия во главе с Александром Яковлевым, а вслед за ней и Съезд народных депутатов СССР признали существование секретного протокола к договору между Советским Союзом и нацистской Германией. Был опубликован и текст, - правда, не советский оригинал, а немецкий вариант. Только в октябре 1992 года уже другой историк - Дмитрий Волкогонов - добрался до папки № 34. Он представил секретный протокол вместе с другими документами на пресс-конференции. Последовала волна публикаций в газетах и исторических журналах. То есть уже тогда существование секретного дополнительного договора к пакту Молотова - Риббентропа стало общеизвестным и достоверно признанным фактом не только на Западе, не только в странах Балтии, Молдавии и Украине, но и в России. Так что нынешняя публикация факсимиле советского оригинала ничего принципиально не меняет, и сенсацией ее никак нельзя назвать.