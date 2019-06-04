Верховная Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте 4.06.2019, 13:20

Законопроект не включили в повестку дня.

Верховная рада Украины 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов ВР.

После того, как парламентарии прошли раздел "включение в повестку дня сессии", спикер Рады Андрей Парубий объявил о том, что депутаты ВР входят в рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, где предусмотрена процедура импичмента главы государства. Отметим, в документ ко второму чтению подано почти тысячу правок.

Напомним, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук подчеркивал, что Верховная рада в ближайшие недели должна вне очереди рассмотреть законопроект главы государства Владимира Зеленского об импичменте президента.

Как писало РБК-Украина, Парубий раскритиковал законопроект Зеленского об импичменте. Глава Рады заявил, что в документ заложены переписанные нормы регламента парламента. Вместе с тем спикер заверил, что этот закон президента будет предложен к внесению в повестку дня сессии.