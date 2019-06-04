Ученые выяснили, почему исчезла древняя цивилизация по соседству с Таиландом 4.06.2019, 13:52

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Храмовый комплекс Ангкор-Ват

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Археологи провели раскопки в пределах гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват.

Ученые Орегонского университета (США) пришли к выводу, что Кхмерская (Ангкорская) цивилизация, существовавшая в IX—XV веках, не была разграблена и уничтожена тайским государством Аютия, как считалось ранее. Исследователи полагают, что империя пережила период упадка, а ее народ адаптировался к новым условиям. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Lenta.ru.

Археологи провели раскопки в пределах гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже, который был построен в эпоху процветания Кхмерской империи. Они изучили курганы, окружающие комплекс, и обнаружили остатки сгоревшей пищи, фрагменты керамики и другие артефакты. По мнению ученых, люди, жившие в окрестностях Ангкор-Вата, работали в храме.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что территория вокруг храма была заселена в XI веке, до того как Ангкор-Ват был построен. В XII веке люди воздвигли это культовое сооружение, после чего была создана система курганов и прудов. Однако затем следы человеческий деятельности исчезают вплоть до начала XV века. Курганы были заброшены, но не храм. Его окрестности вновь были заселены в период, в который, как считается, Ангкор был разграблен Аютией, и люди жили здесь до XVII—XVIII века.