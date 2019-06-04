В Администрации Зеленского рассказали о его рабочем графике 2 4.06.2019, 14:30

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Владимир Зеленский

Как президент Украины распределяет свое время?

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Сергей Трофимов заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 4 июня, что рабочий день главы государства Владимира Зеленского заканчивается около 22.00.

"В 8.30 мы все на работе, чтобы в 9.00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1–2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22.00", – рассказал Трофимов.

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, первый замглавы АП Украины ответил: "Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием… Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это комфортно – тяжело сказать".

Трофимов также рассказал, что иногда сотрудники Администрации Президента Украины проводят встречи не в здании АП на улице Банковой в Киеве, а "у кого-то дома".

"Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из "мавзолея", как я его называю, конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого-то дома сесть чаю попить и немного поговорить. Поймите, эта атмосфера не дает работать продуктивно. Вдохновения мало, понимаете? Надо немножко выйти из этого состояния", – добавил Трофимов.