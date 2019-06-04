Пассажирка «Белавиа» рассказала, как защищала белорусский язык от насмешек россиянок 9 4.06.2019, 15:16

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Иллюстрационное фото charter97.org

Кроме того, белоруску удивила реакция милиции.

1 мая на авиарейсе Санкт-Петербург—Минск произошел конфликт. По словам пассажирки, две пьяные девушки вели себя неадекватно. В итоге, после приземления пришлось вызвать милицию.

Nn.by связался с той самой пассажиркой. Ее зовут Ольга, она белоруска, работает медиком. Женщина сообщила, что после той ситуации у нее осталось немало претензий и к сотрудникам авиакомпании, и к милиционерам.

«В самолете летела компания из четырех девушек с российскими паспортами. Молодые, лет 20-25, красивые, очень хорошо одетые. Но поведение двух из них меня, мягко говоря удивило и возмутило, — говорит Ольга. — У меня две серьезные претензии. Первая — к авиакомпании. Как и почему таких людей допустили на рейс? Ведь опьянение было очевидным.

Если они напились на борту, то почему бортпроводники им наливали столько? Я видела, как бортпроводник отбирал у них бутылку с виски. То есть, они пили свое. И он видел?».

Но, может, сотрудники «Белавиа» действительно не заметили опьянение девушек при посадке?

«Вы просто не представляете, как себя вели те две девушки. Во-первых, от них разило алкоголем.

-вторых, они несли такое, что нормальному человеку в голову не придет. Они танцевали в проходе, пели песни — а вместо микрофона у них был ботинок. Начали что-то там искать в ручной клади, открывали полки с чужими вещами.

Они насмехались над нашей страной и нашим языком. Это не было хихиканье над каким-то смешным словом. Они говорили так: «А почему у белорусов повсюду «гэ» и «шо»? Почему они повсюду «свистят»? Может им надо зубы вставить?»

Кричали, что они граждане великой страны и должны гордиться своими паспортами. Сочиняли какие-то стишки про «белорашка-батькарашка-бл***рашка», «Путин вертел на **** всю вашу Белоруссию»…

Еще одна претензия у Ольги — к милиции.

«Когда я все рассказала милиции, то реакция была: «Ну и что здесь такого?»

Почему я должна была уговаривать составить протокол? Пьянство на борту было? Было. Матерились они? Да, даже в присутствии милиционеров.

Кричали мне: «Чудовище, чтоб ты сдохла, мужика, наверное, давно не было».

Но милиция начала говорить мне, что я опаздываю, и уклоняться от составления протокола. Они рассчитывали, что дело само собой «рассосется» и не придется ничего делать, — утверждает Ольга. — И только после того как я сказала, что никуда не поеду, пока не будет составлен протокол, с тяжелыми вздохами мы направились в дежурную часть. При этом двух гражданок России никто особенно не контролировал и при желании они бы преспокойно успели и смогли бы меня ударить (сколько шли — столько они выкрикивали мне в спину матюки).

Мы зашли в дежурную часть, эти две остались за дверью.

Вышел какой-то начальник и лениво спросил «суть претензий». Я все пересказала дословно.

На что мне было отвечено: «Ну, статьи за оскорбление национального сознания у нас не существует. Оскорбления государственной власти здесь нет. И каждый человек имеет право на выражение своего частного мнения. Говорите, чем конкретно оскорбили вас».

Я была в шоке. Я спросила: «А вам самим не стыдно? Прилюдно оскорбляют вашу страну, а вы говорите, что это нормально?»

Как такое может быть? Как можно настолько не уважать свое национальное достоинство, свою национальную идентичность, не любить свою Родину, чтобы искренне не понимать суть моих претензий?!

Потом я спросила у милиции, а когда будет суд?

Мне ответили, мол, какой суд, штраф дадут. Мол, всё, езжайте домой. Всё, что вам необходимо, потом пришлют на почту».

Всё что, знает Ольга о дальнейшем развитии ситуации, это то, что две девушки из той компании полетели своим рейсом в Киев без пьяных подруг. А обе «матюкальщицы» на рейс не попали.

«Белавиа» прокомментировало ситуацию порталу Онлайнер:

«Действительно, на рейсе 946, следовавшем из Санкт-Петербурга в Минск 31 мая, произошел конфликт между пассажирами. Во время раздачи питания к кабинному экипажу обратился один из пассажиров с просьбой вызвать милицию по прибытии рейса в Минск. До этого момента замечаний со стороны других пассажиров не поступало, а также не было замечено ситуаций, угрожающих безопасности полета. Экипаж сделал все возможное, чтобы уладить конфликт до посадки. После того как конфликт погасить не удалось, экипаж вызвал милицию».

Ольга это опровергает:

«Сидевшая рядом россиянка делала девушкам замечания, чтобы они начали вести себя нормально. Тогда девушки переключились на нас и стали поливать нас грязью.

И другие пассажиры делали замечания, говорили, что они позорят свою страну. Но те были настолько неадекватными, что на них не могло подействовать ничего».