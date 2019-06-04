Фотофакт: В Минске тротуары солят даже летом 4.06.2019, 15:34

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Ноу-хау от коммунальщиков?

Минчане заметили, что в городе начали солить тротуары даже летом, сообщает «Зеленый портал».

Соль на плитке заметили между Академией наук и музеем Якуба Коласа. Предположительно, так коммунальщики пробуют бороться с травой, которая пробивается между плиткой.

Тем, что Минск и другие города Беларуси солят зимой, никого не удивишь. Так городские службы борются с обледенением улиц. Но то, что столицу посолили летом, — ноу-хау этого года.

Экологи выступают против таких способов, так как соляные разводы остаются на обуви, обжигают лапы домашних животных, становятся причины коррозии днищ автомобилей, проникают в почву и буквально сжигают корневые системы городских деревьев и кустарников.