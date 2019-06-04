Президент Польши Анджей Дуда назначил семь новых министров 1 4.06.2019, 16:17

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Глава польского государства обновил состав правительства.

Президент Польши Анджей Дуда назначил семь новых министров, среди них - новый вице-премьер – Яцек Сасин. Некоторые из них заменили министров, которые были избраны в Европейский парламент, сообщает «Радио Польша».

Так, министром внутренних дел Польши назначена депутат от партии «Прaво и справедливость» Эльжбета Витек, которая заменила Йоахима Брудзиньского. В свою очередь, Министерство семьи, труда и социальной политики возглавила также депутат от правящей партии Божена Борыс-Шопа, заменив Эльжбету Рафальскую. Еще один депутат «ПиС» Дариуш Пёнтковский назначен министром образования, ранее эту должность занимала Анна Залевская.

Кроме того, был назначен новый министр финансов – ранее замминистра и глава Государственной налоговой администрации Марьян Банась, который заменил Терезу Червиньскую. В состав правительства также вошли два министра-члены Совета министров: глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и бывший заместитель министра юстиции Михал Вось.

Ранее вице-премьер Беата Шидло объявила, что в ее прежнюю должность главы Социального комитета Совета министров вступит вице-премьер и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.