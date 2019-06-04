Интересный факт: cлоны определяют объемы с помощью обоняния 2 4.06.2019, 16:25

С помощью хобота животные могут определить, в каком ведре содержится больше пищи, чем в других.

Новое исследование показало, что слоны могут определять объемы с помощью запаха. Их обоняние настолько хорошо, что в ходе тестов они смогли обнаружить, в каком из двух ведер было больше семян подсолнечника. Количество семян в каждом ведре было довольно небольшим — от 4 г до 24 г, пишет «Вокруг света».

Считается, что это первый случай, когда животное использует исключительно свое обоняние, чтобы сравнить разные объемы пищи. Собаки, к примеру, не могут выполнить ту же функцию с помощью одной лишь способности чувствовать запах.

Как проходило исследование

Ученые из Хантер-колледжа и Городского университета Нью-Йорка провели тесты с шестью азиатскими слонами возрастом 12-45 лет, живущих на территории отеля Anantara Golden Triangle в северном Таиланде.

Ведра с семенами были непрозрачными и накрывались перфорированной крышкой для пропускания запаха. Слоны почти всегда выбирали то ведро из пары, которое было наполнено большим количеством семян.

Точность прогноза улучшалась, когда разница между количеством семян в двух ведрах увеличилась, и ухудшалась, когда ее сокращали. Это позволило ученым сделать вывод, что слоны используют свое обоняние для определения объемов пищи.

Зачем слонам эта способность

Для слона эта способность может быть жизненно важной. Животные часто путешествуют на большие расстояния, чтобы найти более качественную еду и воду, наличие которых может варьироваться в зависимости от сезонности и изменений окружающей среды. С помощью обоняния слоны могут определить, где их ожидают более выгодные условия.

Ученые предполагают, что слоны-самцы лучше справляются с этой задачей, потому что им требуется больше пищи. Поэтому острота обоняния очень важна в их случае. Самцам также приходится определять нахождение самок на больших расстояниях.

Само по себе наличие отличного обоняния у слонов неудивительно. У них больше генов, связанных со способностью ощущать запахи, чем у любого другого животного: 2000 по сравнению с 800 у собак. Предыдущие исследования показали, что слоны способны лучше вынюхивать скрытый тротил, чем обученные собаки-снифферы.