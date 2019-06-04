Белорус вез в Украину контрабандой запчасти для вертолетов 3 4.06.2019, 16:35

Также пограничники нашли в автомобиле 23 инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации продукции.

Украинские пограничники на границе с Беларусью в пункте пропуска "Вильча" задержали белорусского гражданина, который пытался ввезти контрабанду, сообщает "Еврорадио".

В "Крайслере", на котором ехал 31-летний мужчина, они обнаружили предметы двойного назначения. Это были запчасти вертолётов различных модификаций и аварийный самописец.

Кроме того, пограничники нашли в автомобиле 23 инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации этой продукции.

Пограничники сообщили о находке соответствующим правоохранительным органам. Проверка продолжается.